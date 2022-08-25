Средняя заработная плата в Томской области превысила 60 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эксперты Томскстата подсчитали, на сколько увеличилась заработная плата жителей региона. При подсчете учитывались предприятия и организации Томской области, включая малое предпринимательство.

П о данным Томскстата, средняя заработная плата составила 60569.2 рубля и в номинальном выражении по сравнению с июнем 2021 года увеличилась на 6.2 %.

Также отмечается, что с учетом роста потребительских цен средняя зарплата в июне 2022 года упала на 8,8 %, таки данные приводят в сравнении с июнем 2021 года.