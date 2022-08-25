В СК рассказали подробности двойного убийства в Томской области. Фото: СУ СК РФ по Томской области.

В Томской области двое жителей села Комсомольск Первомайского района предстанут перед судом, 23-летнего мужчину обвиняют в убийстве двоих человек, 35-летнего его знакомого — в укрывательстве преступления и угоне автомобиля, сообщает пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в ночь с 21 на 22 октября 2021 года 23-летний мужчина поссорился со знакомым и нанес 26-летнему жителю села Комсомольск несколько ударов ножом. Мужчина скончался на месте. Также преступник ударил ножом 62-летнего очевидца, который был на месте происшествия. От полученных ранений он скончался на месте происшествия.

Затем мужчина вместе с 35-летним знакомым завернул тела в одеяло и ковер и вынесли в автомобиль «ВАЗ 21061», принадлежавшему одному из убитых. Они попытались вынести тела, но не смогли завести автомобиль и покинули место преступления.

Мужчину, подозреваемого в убийствах, задержали в этот же день. Во время следствия оба подозреваемых признали вину, один из них находится под стражей.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в Томский областной суд для рассмотрения по существу.