В Томской области газифицируют Эушту и Нижний склад

Фото: администрация города Томска

Подрядчик определился в ходе электронного аукциона, - говорится на сайте администрации Томска. С организацией подписали контракт на 290 тыс. рублей. По его условиям подрядчик должен определить местонахождение отдельных потребителей газа, газораспределительных пунктов и точки подключения к существующим сетям. Кроме этого, сделать укрупненные расчеты потребления, прорисовку трасс газораспределительных сетей газа и другие виды работ.

В ближайшие два года продолжится газификация Томских районов. В этом году газ получат микрорайон Спичфабрика и поселок Залесье.

В планах — провести газ в поселках Кузовлево, Штамово, Спутник, Киргизка, Апрель, Просторный, а также микрорайонах Восточный, Наука и других территориях города. Заявки на догазификацию жители этих населенных пунктов и районов могут подавать уже сейчас. Сделать это можно через единое окно «Газпром газораспределение Томск» через «Госуслуги», МФЦ, Клиентский центр, на сайте https://connectgas.ru/ или по электронной почте (edinoe.okno@gazpromgr.tomsk.ru).