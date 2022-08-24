Марафон «Знание» начнется в последний день лета

Фестиваль "Знание" пройдет в пяти городах Фото: Ксения Высотина

В течение трех дней зрители могут увидеть выступления 200 лекторов, — сообщает администрация Томской области. Среди спикеров есть государственные деятели, бизнесмены, ученые и популяризаторы науки, специалисты в сфере медиа. Для тех, кто не сможет лично присутствовать на марафоне, группа общества «Знание» ВКонтакте будет вести прямую трансляцию.

Площадки марафона будут организованы в Москве — «Знание.Сила», Санкт-Петербурге — «Знание. Сделано в России» (последние решения в импортозамещении); Нижнем Новгороде — «Знание. Наследие России»; Камчатском крае — «Знание. Экология». Впервые добавится трек о культурном многообразии и общих ценностях «Знание. Мы вместе», который пройдет в Луганске. Помимо этого, 2 сентября на марафоне пройдет премьера спектакля «Трудный экзамен» — победителя всероссийского конкурса «Знание. Театр».

Также новшеством станет открытая регистрация слушателей. Раньше в марафоне участвовали отличившиеся на олимпиадах и всероссийских конкурсах ребята, теперь стать слушателем может каждый желающий. Для этого нужно пройти конкурс: опубликовать во ВКонтакте пост в любом формате с интересным фактом о России: об истории, науке, технологиях, искусстве, экологии, регионах или культуре. В посте нужно отметить аккаунт @znanierussia, поставить хештеги #ПоделисьЗнанием и #МарафонЗнание.

Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться на сайте марафона, приложив к форме регистрации ссылку на пост. Победители, отобранные экспертным советом, станут гостями студии марафона в Москве. Также с 1 по 9 сентября пройдет акция «Поделись своим знанием». В рамках акции лекторы общества «Знание», общественники, государственники, губернаторы и руководители корпораций посетят российские школы и вузы, а также выступят на открытых уроках.