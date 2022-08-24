Томичи выстроились в очередь около открывшегося магазина H&M

Фото: группа ВК "Я из Томска"

«Даже скидок нет, а люди выстраиваются в очередь. Людей запускают группами, в очереди стоят по часу», — пишет неизвестный житель Томска в городском сообществе "Я из Томска" во ВКонтакте.

Магазин шведского бренда одежды вновь открылся в ТРЦ «Изумрудный город». Работать он будет до тех пор, пока не продадут оставшиеся в ассортименте вещи. В честь распродажи магазин не стал устанавливать скидки на товары, поэтому вещи идут по той же цене, а иногда даже больше старой. Корреспондент «КП-Томск» побывала на открытии магазина и описала, что увидела.

Напомним, в марте бренд одежды, работавший в России с 2009 года, объявил о временной остановке бизнеса на российском рынке. Компания заявляла, что причина в «операционных проблемах и непредсказуемости будущего». В июле компания ушла окончательно, предупредив о предстоящей распродаже — она должна была начаться 1 августа.