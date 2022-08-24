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Общество24 августа 2022 12:01

Более 176 тысяч томичей прошли повторную вакцинацию от COVID-19

Повторно прививку от коронавируса поставил 176 351 житель Томской области
Софья Сибрикова
Более 176 тысяч томичей прошли повторную вакцинацию от COVID-19

Более 176 тысяч томичей прошли повторную вакцинацию от COVID-19

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации с сайта томской областной администрации, повторная вакцинация проводится раз в полгода первым компонентом вакцины «Спутник V». Привившимся выдают бумажный сертификат, после этого в течение трех дней появляется его электронная версия на портале «Госуслуги». Узнать срок действия сертификата можно в личном кабинете на «Госуслугах» во вкладке «Здоровье».

В области продолжают работу пункты вакцинации. Поставить прививку можно в поликлинике — для этого нужно предварительно записаться через регистратуру, Госуслуги или по телефону 112, либо в медицинских стационарах. После прохождения лечения можно поставить первый компонент прививки, если нет противопоказаний, и через три недели привиться вторым в поликлинике по месту жительства.

Привиться также можно в мобильных пунктах вакцинации: - ТЦ «Лето» — работает в будни с 9 до 18 часов и в субботу с 10 до 14, - ТРЦ «Изумрудный город» — принимает в будни с 11 до 19 часов, в субботу с 10 до 17 и в воскресенье с 10 до 14 часов - МСЧ № 2 (ул. Бела Куна, 3) — с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов, в выходные с 9 до 14 часов При обращении в мобильный пункт нужен паспорт и СНИЛС.

Напомним, что Роспоотребнадзор вернул антиковидные ограничения в медицинских учреждениях Томской области. При обращении к врачу нужно будет брать с собой маску.