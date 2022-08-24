В домах почти на 20 томских улицах 25 августа отключат свет. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Томске в четверг, 25 августа, дома, расположенные на 18 улицах, останутся без электроэнергии, сообщается на сайте «Горсетей».

С 09:00 до 12:00 света не будет на ул. Мичурина, 18.

С 09:00 до 16:30 под отключение попадут дома, расположенные по следующим адресам:

пр. Ленина, 36;

пос. Угольный, 13/1, 13/1 стр.1, 13/2, уч. 13/1;

ул. Мокрушина, 2, 2-в, 8-10, 8/1, 8/2, 8/5, 10/2, 16/1, 16/2, 20/3, 20/4;

ул. Высоцкого, 18, 20/1, 22-г.

С 09:00 до 17:00 электроэнергию отключат:

пер. Анжерский, 14-16, 19-21, 22а, 24;

ул. Большая Подгорная, 139/1, 141;

ул. Грибоедова, 23-29, 24-30, 33-35, 34-36;

пер. Омский, 20-22, 21;

пер. Радищева, 32;

ул. Севастопольская 38-50, 41-47, 51-55, 54.

С 09:00 до 19:00 ресурса не будет:

ул. Баумана, 15;

ул. Бедного Демьяна, 4-6 ,8/5, 8/7, 8/8, 10, 10/1, 10/3, 10/4, 10/5, 12а, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 25-27, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27-а, 27/1, 29/1, 31, 31/1, 31/2, 39, 39/1, уч. 29;

ул. Станиславского, 2;

ул. Мечникова, 2д;

ул. Наумова, 35, 35-а, уч. 35/1;

ул. Пришвина, 29-31, 29/1, 31/1, 32/1, 34, 40, 40/1;

ул. Тургенева, 2-4, 8-26, 17-19, 26/1, 26/2, 26/4, 26/5, 26/6, 28/2, 28/3.

С 13:00 до 16:00 под отключение попадает дом на ул. Мичурина, 102.