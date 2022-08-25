В Томске 25 августа потеплеет до +26 градусов. Фото: Ксения Высотина

В Томске синоптики обещают в четверг, 25 августа, потепление до +26 градусов, сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

Отмечается, что в Томске будет облачная погода с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Ветер западный 3-8 м/с. Температура днем +24…+26 градусов.

В Томской области 25 августа днем синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы, при грозах ливни, град. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 15-17 метров в секунду. Температура днем +21…+26, местами +15..+20 градусов.