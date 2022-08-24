Полицейские нашли пропавших в Томской области подростков. Фото: Ксения Высотина

В Томской области накануне, 23 августа, появилась информация, что в Ленинском районе пропала 17-летняя Кристина Киселева. Она 19 августа ушла из дома, расположенного по ул. Ферганская и перестала выходить на связь.

Девушку помогли найти неравнодушные томичи. Горожане увидели информацию о розыске Ксении и сообщили о ее местонахождении в полицию. Девушка находилась в районе улицы Красноармейской, сообщает пресс-служба ведомства.

Полицейские передали подростка законным представителям, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности родителей Ксении за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Также 24 августа сообщалось о пропавшей в Стрежевом 16-летней Елизавете Ксенофонтовой. Девушку нашли сотрудники ППС, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Родителей Елизаветы могут привлечь к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.