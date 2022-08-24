Пьяный житель Томской области избил двоих односельчан кулаком и табуреткой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Александровского района обвиняет 34-летнего местного жителя в избиении двоих односельчан и незаконной добыче краснокнижной рыбы, сообщается на сайте ведомства.

Установлено, что в июне 2022 года пьяный мужчина поругался со знакомым и ударил его несколько раз кулаком по лицу и телу. Вечером посчитал, что конфликт не исчерпан, пришел к односельчанину домой и продолжил его избивать, мужчина получил черепно-мозговую травму.

Через некоторое время житель Александровского района поругался еще с одним местным жителем и избил его табуреткой, потерпевший получил несколько переломов и сотрясение мозга.

Во время расследования уголовного дела у мужчины нашли и изъяли две особи осетра, которые тот выловил незаконно.

Уголовное дело будет рассматриваться в Александровском районном суде.