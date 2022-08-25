Банк Уралсиб в Томске подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом развития бизнеса. Фото: Банк Уралсиб.

05 августа 2022 года Банк Уралсиб в Томске подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом развития бизнеса .

В рамках соглашения партнеры намерены развивать следующие направления: внедрять современные банковские технологии на территории Томской области, разрабатывать и осуществлять совместные инвестиционные программы, сотрудничать в рамках реализации приоритетных проектов, государственных целевых программ и программ государственных корпораций на территории Томской области. Кроме этого , большое внимание будет уделено развитию системы кредитования юридических лиц, зарегистрированных и/или осуществляющих свою деятельность на территории Томской области, а также физических лиц, проживающих на территории Томской области, в том числе в рамках региональных программ поддержки малого и среднего предпринимательства, с использованием предусмотренных законодательством механизмов государственной поддержки. Стороны планируют реализацию программ внедрения безналичной формы расчетов по выплате заработной платы с использованием банковских карт, финансово-экономический консалтинг. И другие направления сотрудничества.

«Соглашение о сотрудничестве Банка Уралсиб с Фондом развития бизнеса - взаимовыгодное соглашение, оно открывает широкие возможности для нашего бизнеса, дает старт новым начинаниям и позитивно отразится на результатах работы операционного офиса», - отметила территориальный директор Томской территориальной дирекции Макрорегион Урало-Сибирский ПАО "БАНК УРАЛСИБ" Марина Башкеева.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 августа 2022 года насчитывает 219 точек продаж, 1440 банкоматов и 304 платежных терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

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