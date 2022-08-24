В Томске завершен ремонт пешеходного моста через озеро Керепеть

В Томске завершился ремонт моста через озеро Керепеть. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске завершился ремонт моста через озеро Керепеть. Он является важной дорогой для местных жителей, сообщает пресс-служба мэрии.

"По информации департамента дорожной деятельности и благоустройства, подрядчик завершил ремонт пешеходного моста через оз. Керепеть. Мост расположен в районе дома №29 по ул. Усть-Керепеть и является важной дорогой для местных жителей, поскольку обходной путь составляет более двух километров", - говорится в сообщении.

В администрации рассказали, что рабочим удалось поменять деревянный настил, который раньше имел сквозные дыры, образовавшиеся от времени, на новое покрытие. Подходы и лестницы, ведущие к переправе, благоустроены - специалисты положили деревянный тротуар, обновили лестницы, провели обрезку поросли.

Напомним, что ранее томичи жаловались на состояние моста через озеро Усть-Керепеть в микрорайоне Радонежский. По их словам, переход по этому сооружению был очень опасен и мог привести к трагедии, а обходной путь, которым можно было безопасно пользоваться, удлинял путь на 2,5 километра.