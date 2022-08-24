Томичи с 25 августа смогут посмотреть семь новых фильмов в кинотеатрах

Премьеры в томских кинотеатрах с 25 августа. Фото: Евгения ГУСЕВА

В томских кинотеатрах «Гудвин» и «Кинополис» с 25 августа горожане смогут посмотреть семь новых фильмов. В списке премьер: драма, боевик, анимация, экшн, мелодрама, семейная комедия и биография.

Элвис 12+ (биография, музыка, драма)

Премьеры в томских кинотеатрах с 25 августа.

Описание сюжета

История жизни и творческого пути короля рок-н-ролла Элвиса Пресли через призму сложных взаимоотношений с его одиозным менеджером, полковником Томом Паркером. Они работали вместе более 20 лет: от начала карьеры Элвиса до его небывалой славы.

Добыча 18+ (боевик, ужасы, фантастика)

Премьеры в томских кинотеатрах с 25 августа.

Описание сюжета

Север Великих равнин, 1719 год. Девушка Нару из племени команчей больше всего на свете хочет стать достойной охотницей, но близкие не воспринимают её увлечение всерьёз. Когда отряд бывалых охотников идёт в лес на поиски атакованного пумой соплеменника, Нару как опытный следопыт отправляется с ними и вскоре замечает странные следы. Спасение товарища проходит успешно, а вот схватка с дикой кошкой для Нару — не очень. Не желая мириться с тем, что её брата признали лучшим охотником, девушка решает во что бы то ни стало выследить и убить того странного хищника, и она даже не догадывается, что её добыча — представитель высокоразвитой инопланетной цивилизации, прибывший на Землю в поисках достойного соперника для схватки.

Барбоскины ТЕАМ 0+ (анимация)

Премьеры в томских кинотеатрах с 25 августа.

Описание сюжета

Барбоскины мечтают прославиться и покорить Интернет. Они умеют танцевать и снимать смешные ролики, которые собирают лайки и просмотры, но до настоящих звезд Интернета, таких как Кошечка Кэт, им еще далеко. По случайности Кэт становится их соседкой, между ними завязывается не только дружба, но и соперничество. Наставница Кэт не очень рада конкурентам и пытается внести разлад в дружную семью.

Неубиваемый 16+ (боевик, экшн)

Премьеры в томских кинотеатрах с 25 августа.

Описание сюжета

Вор совершает возможно главное ограбление всей своей жизни, уводя деньги психопата-наркобарона Темпла. План проходит без сучка и задоринки, пока Вор не обнаруживает неожиданного пассажира в своей машине — беременную жену Темпла, Мию. Разъяренный Темпл и его правая рука — профессиональный киллер, Француз, преследуют Вора по горячим следам. Он разрывается между желанием залечь на дно и рискованным планом помочь Мии вырваться из жестоких объятий ее мужа. В любом случае, их единственный шанс остаться в живых — это вдавить педаль газа в пол, пытаясь уйти от погони.

После. Долго и счастливо 16+ (драма, мелодрама)

Премьеры в томских кинотеатрах с 25 августа.

Описание сюжета

Продолжение одной из самых коммерчески успешных независимых кинофраншиз, поставленной по бестеллерам Анны Тодд.

Любовь Тессы и Хардина – неоспорима, и с каждым новым испытанием их связь становилась всё крепче, а страсть – всё сильнее. Вот только Хардин никак не может усмирить своих демонов, в то время как Тесса уже не та наивная девушка, чей мир он перевернул с ног на голову. Она чувствует, что в вечных попытках спасти Хардина может потерять саму себя. Ждёт ли их сказку счастливый финал, или же «долго и счастливо» – это не для Тессы и Хардина?

Мы - монстры!2 6+ (анимация, комедия, семейный)

Премьеры в томских кинотеатрах с 25 августа.

Описание сюжета

Баба Яга и Горбун решили сыграть свадьбу! Семья Уишбон точно не пропустит такой праздник, так как теперь они родственники! Но как раз во время церемонии немолодую пару возлюбленных похищает девочка Старр, обладающая сверхчеловеческими способностями! Что ж, Уишбонам придется вновь прибегнуть к помощи магии и снова превратиться в монстров: мама - вампир, папа - Франкенштейн и их дети – непоседливый оборотень и обаятельная мумия, отправляются в новое приключение. Ведь свадьба должна состояться несмотря ни на что!

The Doors (Дорз) 18+ (драма, биография, музыка)

Премьеры в томских кинотеатрах с 25 августа.

Описание сюжета

Культовый фильм Оливера Стоуна об американском музыканте и поэте Джиме Моррисоне, его легендарной группе The Doors и психоделических шестидесятых. История секс-символа и бунтаря, перевернувшего представление о рок-н-ролле и ставшем иконой целого поколения. Фильм основан на реальных событиях.