В Томске умер бывший заместитель губернатора по безопасности Вячеслав Семенченко. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томске умер бывший заместитель губернатора по безопасности Вячеслав Семенченко. Он также был экс-главой Института военного образования ТГУ, сообщил в своем telegram-канале спикер гордумы Чингис Акатаев.

"Умер Вячеслав Константинович Семенченко. Это был светлый человек. Мужчина. Самые искренние соболезнования родным и близким. Вечная память", - написал спикер думы в своем блоге.

В администрации Томской области журналисту "КП-Томск" рассказали, что Вячеслав Семенченко родился в 1961 году в Тюмени. Получив юридическое образование, работал в органах военной прокуратуры, возглавлял управления кадров Главной военной прокуратуры РФ, генерал-майор юстиции. С августа 2012 по сентябрь 2015 года был советником, заместителем губернатора Томской области по вопросам безопасности. Затем возглавлял Институт военного образования ТГУ.