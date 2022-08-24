H&M открылся в Томске в ТРЦ «Изумрудный город» после пятимесячного простоя

Магазин торговой сети H&M открылся в ТРЦ «Изумрудный город» после пятимесячного простоя. Фото: Ксения Высотина

Магазин торговой сети H&M открылся в ТРЦ «Изумрудный город» сегодня, 24 августа, магазин не работал в Томске с 3 марта.

Как передает корреспондент «КП-Томск», очередей здесь пока нет, однако цены стали на порядок выше. Также пока нет информации, на какой время открылся магазин в Томске.

Напомним, H&M сообщил о приостановлении деятельности сети в России 2 марта 2022 года, в Томске был открыт один магазин этой торговой сети. Он прекратил работу 3 марта. В августе стало известно об открытии магазинов в российских городах, однако точных дат не называлось. Например, в соседнем Новосибирске H&M открылся накануне, 23 августа, «АиФ- Новосибирск» сообщал об огромных очередях.