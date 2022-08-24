В Стрежевом на проспекте Нефтяников пропала 16-летняя Елизавета Ксенофонтова. Фото: УМВД России по Томской области.

В городе Стрежевом Томской области пропала 16-летняя девушка, ее поисками занимается полиция, сообщает пресс-служба ведомства.

«В дежурную часть МО МВД России «Стрежевской» поступило сообщение о том, что около 10 часов 30 минут 23 августа 2022 года, ушла от магазина на проспекте Нефтяников и до настоящего времени не выходит на связь несовершеннолетняя Ксенофонтова Елизавета, 2006 года рождения», — говорится в сообщении.

Приметы пропавшей: на вид около 16-17 лет, рост 162 см, худощавое телосложение, волосы коротко стриженные темного цвета, глаза голубого цвета.

Была одета в серую жилетку с капюшоном, светло-розовые спортивные брюки, синие кеды.

Полиция занимается поисками несовершеннолетней и просит стрежевчан, которые что-либо знают о местонахождении пропавшей, обращаться в отдел полиции Стрежевого, а также по телефонам 02, с мобильного – 102, 8-924-651-8545.