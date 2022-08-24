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Общество24 августа 2022 4:15

Жительница Томска обратилась к Мазуру за помощью в ремонте подъезда

Томичка сделала снимки подъезда, который находится в ужасном состоянии
Ксения Высотина
Фото: "Жизнь Томска".

Фото: "Жизнь Томска".

В Томске местная жительница через соцсети обратилась к врио губернатора Владимиру Мазару за помощью. Женщина пожаловалась на ужасное состояние подъезда в доме, где она живет.

"Устали жить в таких условиях как на фото. Платить деньги за кап ремонт. Но не чего не делается , в подъезде постоянно грязно , заходят бомжи и наркоманы", - пишет томичка в паблике "Жизнь Томска".

Фото: "Жизнь Томска".

Фото: "Жизнь Томска".

Женщина утверждает, что в доме также нет домофона, а все почтовые ящики давно сломаны. После обращений в ЖКХ, ответов жильцам не поступало.

Помимо этого, томичка обращает внимание на проблему с тараканами, которых жильцам дома приходится травить за свой счет. Уточняется, что речь идет про дом по улице Ивана Черных, 123.