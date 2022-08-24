Пожилая томичка смогла сохранить деньги после звонка мошенников Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В дежурную часть полиции Октябрьского района обратилась 85-летняя томичка, пенсионерка рассказала, что ей позвонил на стационарный телефон неизвестный человек, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее внучка стала виновником ДТП, в котором пострадал человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Пенсионерке предложили «закрыть уголовное дело» и передать звонившему более 800 тысяч рублей. Женщина прекратила разговор и перезвонила внучке, оказалось, что та не попадала в ДТП.

Полиция просит томичей напомнить пожилым родственникам, что в подобных ситуациях нужно связываться с родственниками и выяснять, действительно ли они попали в беду. Материальный ущерб возмещается только после решения суда, а не с помощью вознаграждений незнакомцев.