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Общество24 августа 2022 4:04

В Томске светофор на Коммунальном мосту переходит в круглосуточный режим работы

Ранее светофор включался в утренние часы по будням и в послеполуденное время по выходным
Ксения Высотина
В Томске на Коммунальном мосту светофор начнет работать в круглосуточном режиме.

В Томске на Коммунальном мосту светофор начнет работать в круглосуточном режиме.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске на Коммунальном мосту светофор начнет работать в круглосуточном режиме. Раньше он включался в утренние часы по будням и в послеполуденное время по выходным, сообщили в департаменте капитального строительства администрации Томска.

"Ранее светофор включался в утренние часы по будням и в послеполуденное время по выходным, в остальные часы находился в дежурном – мигающем режиме", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что перевод светофорного объекта в круглосуточный режим осуществлен в целях оптимизации транспортных потоков по результатам мониторинга движения автомобилей.