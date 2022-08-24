В Томске светофор на Коммунальном мосту переходит в круглосуточный режим работы

В Томске на Коммунальном мосту светофор начнет работать в круглосуточном режиме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске на Коммунальном мосту светофор начнет работать в круглосуточном режиме. Раньше он включался в утренние часы по будням и в послеполуденное время по выходным, сообщили в департаменте капитального строительства администрации Томска.

"Ранее светофор включался в утренние часы по будням и в послеполуденное время по выходным, в остальные часы находился в дежурном – мигающем режиме", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что перевод светофорного объекта в круглосуточный режим осуществлен в целях оптимизации транспортных потоков по результатам мониторинга движения автомобилей.