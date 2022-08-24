Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 августа 2022 3:50

В Томскую область поступила первая партия вакцины от гриппа

Привиться можно вакцинами «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп»
Екатерина Горникова
В Томскую область поступила первая партия вакцины от гриппа.

В Томскую область поступила первая партия вакцины от гриппа.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В регион поступила первая партия вакцины от гриппа, ее распределяют по медицинским организациям области, сообщает администрация региона.

Отмечается, что в Томскую область доставлено 51 260 доз детской четырехвалентной вакцины «Ультрикс Квадри» и 146 700 доз трехвалентной вакцины «Совигрипп» для взрослых.

Медики отмечают, что вакцинацию против гриппа и коронавируса можно совместить и ввести оба препарата в один день. Вакцинация от гриппа начнется в ближайшую неделю.