В Томской области задержали две баржи с лесом

Транспортные полицейские привлекли к ответственности индивидуального предпринимателя, который нарушил правила транспортировки леса, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Лес»на реке Обь в районе деревни Новоигловск Томской области сотрудники Томского линейного отдела МВД России на служебном катере задержали теплоход, буксирующий две баржи с древесиной», — говорится в сообщении.

Во время проверки судна оказалось, что у капитана нет сопроводительных документов на перевозку груза. Полицейские установили, что индивидуальный предприниматель не оформил соответствующие бумаги, подтверждающие легальность оборота.

В отношении ИП составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней». За транспортировку древесины без документов предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей, конфискация груза транспорта.