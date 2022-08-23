В Томске найден пропавший 10 августа мужчина

Фото: поисковый отряд "Лиза-Алерт"

Дмитров Сергей Анатольевич найден погибшим — сообщают волонтеры поискового отряда. О местонахождении 50-летнего мужчины ничего не было известно с 10 августа. Утром 23 августа поисковый отряд дал ориентировку для поиска.

«Дмитров Сергей Анатольевич найден, погиб. Отряд выражает соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении отряда «Лиза-Алерт» Томской области.

Напомним, 23 августа Томская прокуратура сообщила о найденном около села Тимирязевское трупе с повреждениями в области груди. По предварительной информации, погибший был 50-летним жителем Томска и пропал в августе этого года. Региональный СК начал проверку.