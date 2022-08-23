Пять новых автомобилей поступили в больницы Томской области

Фото: администрация Томской области

По программе модернизации первичного звена здравоохранения пять легковых автомобилей УАЗ уже поступили в районные медучреждения, — сообщается на сайте Томской администрации. Две машины направились в Колпашевскую, по одной — в Томскую, Шегарскую и Первомайскую районные больницы.

На автомобилях будут перевозить пациентов, выезжать на вызовы врачи, доставлять лекарства и помогать перемещаться людям с инвалидностью и другим группам лиц ОВЗ.

Всего на обновление технопарка больниц потрачено 50 млн рублей из федерального и регионального бюджета. На эти деньги уже были куплены и получены автомобили в больницах районов. До конца года в регион завезут еще 18 машин, некоторые распределят в Шегарскую больницу дополнительно к полученным ранее.