В Томске 24 августа будет тепло и без осадков. Фото: Георгий Ланской/Сиб.фм.

Синоптики прогнозируют небольшое потепление в Томской области, сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

В Томске 24 августа ожидается переменная облачность, без существенных осадков, утром местами будет туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура днем +20…+22 градуса.

В Томской области в среду синоптики прогнозируют переменную облачность, утром местами туманы, днем местами небольшие дожди и грозы. Ветер северо-западный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура днем +20…+25 градусов.