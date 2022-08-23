Участок улицы Алтайской в Томске перекроют на пять дней для движения транспорта. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томске участок улицы Алтайской на несколько дней перекроют для движения транспорта, там будут проводить аварийные работы по восстановлению горячего водоснабжения, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В период с 9.00 24 августа до 24.00 28 августа будет перекрыт участок ул. Алтайской от ул. Л. Толстого до ул. Колхозной. Перекрытие связано с проведением аварийных работ по восстановлению горячего водоснабжения на участке теплотрассы №11», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на время перекрытие движения на улице Сибирской от ул. Л. Толстого до ул. Колхозной будет осуществляться в обе стороны.

Томичей просят учитывать эту информацию и заранее выбирать маршруты.