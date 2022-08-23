Несколько улиц Томска и один поселок останутся без света 24 августа

Почти 20 улиц и один поселок останется без света 24 августа. "Горсети" будут проводить ремонтные работы, сообщается на их сайте.

Уточнятся, что с 9.00 до 16.30 электричества не будет на пр-кт Ленина 36, пер. Нахимова 12/1,12/2,12/3,14,14/1,21, ул. Елизаровых 51-53,51-а,53-а,53/1,53/2, пос. Спутник 1-а,13/2,13/3,14,14-а,18-а,18/2,19,21/1,21/2,36,36-в,36-г,38-а,40-42,40-и,41,42-а,уч.21, ул. Больничная 37-б стр.3, пер. Береговой 1-9,2-10,2-а,3-а,5-а,15, ул. Больничная 1-3,1-а,2-4,2-а,2-б,2-в,2/1,2/2,4-а,10-18,10-а,13-15,14-б,16-а,16-б,19-23, 20-а,20-б,20/2,22-26,27,27-б,27/1,28-а,30-40,30-а,30-б,30-в,31-45,31-б,34/2,36-б,36-в,36-г,37-а,37-б,39-а,42-а,42-б,43-а,44,44-а, ул. Нагорная 1-13,2-8,2-а,14-20,16/2,17-19,18-а,21-а, Штамово, 5.

С 9.00 до 17.00 свет отключат на Коларовский тракте 4 в,6-а, ул. Мокрушина 9/49, пер. Пугачева Емельяна 1-13,2-а,4-18,уч.20, пер. Черемошенский 3-5,4,4/1,6-а,8-а,9-21,10,10-а, пер. Черемошинский 3-21,4,4/1,6-а,8-а,10, ул. 5-й Армии 21-25,21-а,28, ул. Ижевская 4-20,6-а,6-б, ул. Невская 6,8-а,10-14, ул. Новороссийская 3-13,17-19,17-а, ул. Правобережная 26-42,27-29,32 стр.1,33-37,41-43,42-а,43-а,44-а, ул. Урицкого 33.