Врио губернатора Томской области Владимир Мазур поддержал курс на развитие школы «ЮДИ». Фото: администрация Томской области.

Сегодня днем, 23 августа, врио губернатора Томской области Владимир Мазур посетил школу танцев «ЮДИ» на Каштаке, где побывал на занятиях и обсудил с основателями учреждения планы по развитию, сообщает пресс-служба областной администрации.

Юрий Бакин, Денис Вишняк и Игорь Андрикевич, основавшие 25 лет назад танцевальную команду «ЮДИ», а затем и одноименную школу танцев, рассказали главе региона о желании максимально привлечь в свои залы сирот, детей в трудной жизненной ситуации и с ограниченными возможностями здоровья.

Школу танцев, известную всей стране, сегодня посещают 950 юных томичей.

Руководители школы также сообщили о потребностях в косметическом ремонте здания, построенном в 2017 году, и желании заменить спортивные маты на акробатический ковер.

Владимир Мазур побывал на тренировке юных танцоров, оценил танцевальный баттл, а затем подтянулся на турнике.

В школе «ЮДИ» глава региона подарил баскетбольный мяч с автографом восьмилетней воспитаннице учреждения Карине Меджидовой, с которой познакомился на детском ток-шоу «Большая перемена».

Основатели школы рассказали врио губернатора о желании благоустроить прилегающую к школе территорию, обустроив здесь спортивную площадку и сцену для массовых мероприятий. Глава региона идею поддержал.

«Нужно проработать проект, обсудить его с жителями и включить в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». Школа танцев «ЮДИ» стала точкой притяжения юных томичей, а новое общественное пространство может точкой притяжения жителей Каштака», – подчеркнул Владимир Мазур.