Жителя Томской области обвиняют в убийстве двоих человек из-за украденного телефона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Томской области обвиняет 24-летнего жителя Первомайского района в убийстве двоих человек, также он вместе с 35-летним подельником пытался угнать автомобиль, чтобы вывезти трупы, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, в октябре 2021 года приятели распивали спиртные напитки в компании своих знакомых. После ухода одного из них обнаружилась пропажа сотового телефона у третьего собутыльника. Компания направилась домой к мужчине, заподозренного в краже. Зайдя в его дом, младший несколько раз ударил ножом бывшего собутыльника, а затем, чтобы скрыть убийство, ударил ножом еще одного человека, находившегося в этом же доме.

Мужчина с помощью подельника, который ждал его на улице, завернул трупы в ковер и погрузил их в автомобиль, принадлежащий хозяину дома. Уехать на нем не удалось, и злоумышленники скрылись с места преступления.

Уголовное дело будет рассматривать Томский областной суд.