Томский СК начал проводить проверку по факту обнаружения трупа возле Тимирязевского

В настоящее время следователи СО по Ленинскому району г. Томск в рамках доследственной проверки устанавливают обстоятельства произошедшего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске региональный следственный комитет начал проводить проверку по факту обнаружения трупа возле села Тимирязевское. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что сегодня, 23 августа, возле села Тимирязевское в 1 км от автозаправочной станции в сторону водозабора обнаружили труп мужчины. На его теле были найдены повреждения в области груди, на правой ноге и гнилостными изменениями. Тогда сообщалось, что по предварительной информации, погибший является 50-летним жителем Томска, который пропал в августе этого года.

"Следственными органами СК России по Томской области проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины в лесу в окрестностях села Тимирязевское", - говорится в сообщении.

Следователи рассказали, что рядом с телом обнаружен нож, а также у пострадавшего при себе имелись документы и банковские карты. Также уточняется, что уже назначена судебная медицинская экспертиза на предмет установления причины смерти и давности ее наступления.