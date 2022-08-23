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Общество23 августа 2022 8:55

Жители села Вершинино Томского района полгода платили за некачественную воду

Проблему помогло решить вмешательство прокуратуры
Екатерина Горникова
Жители села Вершинино Томского района полгода платили за некачественную воду.

Жители села Вершинино Томского района полгода платили за некачественную воду.

Фото: Ксения Высотина

Прокуратура Томского района проверила качество питьевой воды в селе Вершинино, сообщается на сайте ведомства.

По время проверки оказалось, что воду в Спасское сельское поселение поставляет МУП «Техник». При этом состав воды, которую получали люди в первой половине 222 года, не соответствовал нормативам по органолептическому показателю «мутность» и по химическому показателю «железо». При этом жители села Вершинино платили за воду в полном объеме.

По итогам проверки прокуратура вынесла директору предприятия представление об устранении выявленных нарушений. Также должностное лицо оштрафовали. Компания провела дехлорирование воды, и показатели вернулись к нормативным.