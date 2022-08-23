Жители села Вершинино Томского района полгода платили за некачественную воду. Фото: Ксения Высотина

Прокуратура Томского района проверила качество питьевой воды в селе Вершинино, сообщается на сайте ведомства.

По время проверки оказалось, что воду в Спасское сельское поселение поставляет МУП «Техник». При этом состав воды, которую получали люди в первой половине 222 года, не соответствовал нормативам по органолептическому показателю «мутность» и по химическому показателю «железо». При этом жители села Вершинино платили за воду в полном объеме.

По итогам проверки прокуратура вынесла директору предприятия представление об устранении выявленных нарушений. Также должностное лицо оштрафовали. Компания провела дехлорирование воды, и показатели вернулись к нормативным.