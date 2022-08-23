В Томске из-за раскопок на Каштаке не будет ездить троллейбус №5

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В Томске с вечера 25 и до 26 августа не будет ездить троллейбус №5. Это связано с раскопками на Каштаке. Помимо этого, троллейбус №6 поменяет схему маршрута, сообщается на сайте центра организации и контроля пассажироперевозок.

"Движение троллейбусного маршрута №6 будет осуществляться по сокращенной схеме движения от троллейбусного депо: проспект Мира – улица 79-й Гвардейской Дивизии – до остановки "Улица Говорова". Движение троллейбусного маршрута №5 на время проведения работ, будет закрыто", - говорится в сообщении.

Отметим, что данные раскопки были запланированный "ТомскРТС". На данный момент там происходит строительство новой тепломагистрали.