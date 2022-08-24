По следам Петра Макушина: идем искать пятую заплатку

Фото: "Первый музей славянской мифологии".

Уверены, что даже если погода сделает этот вечер хмурым, это не помешает любителям томской истории сегодня, 24 августа отправиться на поиски пятой арт-заплатки по нашему секретному маршруту. В этот раз задание будет непростым — этого арт-объекта еще нет на карте томских заплаток, поэтому, чтобы разгадать загадку, придется хорошо подумать.

Итак, подсказка: Петр Макушин известен как просветитель, который считал, что знания – это ценность и неустанно работал над тем, чтобы они были доступны каждому. Масштаб его деятельности не ограничивался Томском, поэтому название этой заплатки знает каждый человек, который хоть раз в жизни прокладывал путь из одной точки в другую. Сейчас для этого есть множество сервисов, а не так давно пользовались именно этим… Арт-объект находится неподалеку от Белого озера, на улице, названной именем Солнца русской поэзии, возле дома с номером, который кто-то может назвать чертовой дюжиной.

Команда «КП-Томск» вместе с генеральным спонсором проекта АО «Томскэнергосбыт» будут ждать вас на этом месте в 19:30. Подробности проекта прозвучат в вечернем эфире Ретро FM в программе «Феличита» с 18:00 до 19:00.

Томичи, которые уже получали главные и утешительные призы, автоматически выбывают из списка претендентов, но могут принимать участие в поиске удивительных керамических картинок и присутствовать на мероприятии. Новые участники получат подарки от «Томскэнергосбыт», а четыре человека, которые придут первыми, призы от пиццерии «Пицца-Синица», компании «Эскимос», студии косметологии Beauty Technology и студии растяжки Lady Stretch.

Первую арт-заплатку «Фонарь» томичи нашли 27 июля. На поиски второй - «Два брата» горожане в компании с друзьями и семьями отправились 3 августа и успешно нашли ее рядом с отелем «Тоян». Третью арт-заплатку «Чаепитие» рассекретили 10 августа. Четвертый объект «Свет» томичи открыли для себя 17 августа.

Для получения приза необходимо не только первым прийти к загаданному объекту, но и быть зарегистрированным в личном кабинете на сайте АО «Томскэнергосбыт» или в мобильном приложении «Мой Томскэнергосбыт» и показать лицевой счет по электроэнергии организаторам проекта с помощью смартфона. Если у вас нет приложения, то вы еще успеете в нем зарегистрироваться. Как это сделать, читайте здесь.