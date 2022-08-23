Томский отряд "ЛизаАлерт" объявил о наборе волонтеров

В Томске поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" объявил о наборе волонтеров. Фото: "ЛизаАлерт"

В Томске поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" объявил о наборе волонтеров. День открытых дверей пройдет 29 августа, сообщается в telegram-канале волонетров.

"В честь восьмилетия отряда мы приглашаем всех прийти на встречу с добровольцами «ЛизаАлерт» Томской области. Если у вас есть желание искать и находить или вы просто пока только интересуетесь деятельностью отряда, приходите", - говорится в сообщении.

Волонтеры уточнили, что 29 августа в 19.00 по адресу ул. Косарев 23 они расскажут о работе добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», о направлениях деятельности, о том, какие правила работы существуют в отряде, чем можно помочь и с чего начинать, а также ответят на все вопросы желающих.