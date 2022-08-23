В Томской области 2 человека скончались из-за COVID-19

Сейчас в регионе 136 017 подтвержденных случаев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

23 августа, стало известно о смерти еще двух жителей Томской области, заболевшего COVID-19. Информация об этом появилась в пятницу на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 883 человек.

Также сегодня выявлено еще 186 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 136 017 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 124 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших COVID-19, выросло до 132 717 человек.

За последние сутки в стране выявлено 30 967 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 69 пациентов скончалось, 30 869 выздоровели.