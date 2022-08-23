Томский Росреестр хочет привлечь заслуженного врача Альбину Помогаеву за клевету

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В Томске Росреестр хочет привлечь заслуженного врача Альбину Помогаеву за клевету. В настоящий момент управлением решается вопрос об обращении в компетентные органы для привлечения к ответственности заслуженного врача, сообщили редакции "КП-Томск" в пресс-службе Росреестра.

Напомним, что вчера сообщалось, как Альбина Помогаева, заслуженный врач РФ, врач-педиатр, объявила голодовку. Женщина просит вернуть ей купленную более десяти лет назад квартиру. Тогда также сообщалось, что заслуженный врач продала аварийное жилье и купила квартиру в строящемся доме. Жилье длительное время не сдавалось, тогда глава ТСЖ стал собирать деньги с собственников долгостроя — по 2 тысяч рублей за квадрат. Томичка деньги сдавать не стала и лишилась недвижимости. С 2011 года Помогаева пытается добиться возбуждения уголовного дела.

В управлении подтвердили, что женщина действительно обращалась за государственной регистрацией права собственности на квартиру, которую строила способом участия в долевом строительстве. Однако в государственной регистрации права собственности Помогаевой А.П. было отказано, поскольку ею не были представлены необходимые в соответствии с требованиями законодательства документы.

"Так, Законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ установлено, что обязательства участника долевого строительства считаются исполненными с момента уплаты в полном объеме денежных средств в соответствии с договором и подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства", - уточнили в Росреестре.

Помимо этого, отмечается, что на государственную регистрацию права участника долевого строительства на объект долевого строительства должен был быть представлен один экземпляр - подлинник договора участия в долевом строительстве. Ни документ, подтверждающий передачу квартиры застройщиком, ни подлинник договора участия в долевом строительстве Помогаевой не были представлены на регистрацию, что послужило основанием для отказа.

Позже добавляется, что томичке было направлено сообщение об отказе с указанием причин и также в нем была разъяснена возможность обжалования отказа в государственной регистрации права собственности в судебном порядке.

"На данный момент, в управление не поступала информация об оспаривании А.П. Помогаевой отказа в государственной регистрации, признании принятого решения судом незаконным. Также в отношении специалиста управления, принимавшего решение, никаких мер уголовного преследования не предпринималось", - добавили в пресс-службе.

Теперь решается вопрос об обращении в компетентные органы для привлечения к ответственности заслуженного врача за распространение клеветы.