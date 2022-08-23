Томская область разработает систему патриотического воспитания нового формата. Фото: "Единая Россия".

Владимир Кравченко, являющийся почетным членом Правления реготделения Российского союза ветеранов Афганистана (реготделения РСВА), отметил, что в области уже есть позитивные изменения в сфере укрепления патриотического движения.

По словам Кравченко, главным звеном системы патриотического воспитания должны стать ветераны, в том числе участники специальной военной операции.

«Такой опыт уже есть: в 90-ые годы ветераны войны в Афганистане дали новый импульс к развитию системы патриотического воспитания молодежи. Это были не лекции о важности патриотизма: на личном примере подрастающему поколению показывали, как важно быть сильным и волевым – такими, как были их отцы и деды. Реализовывались комплексные программы с элементами начальной военной подготовки, общефизической подготовкой, преподаванием истории Отечества. Все они решали задачи по подготовке к службе в армии», – сказал он.

Владимир Кравченко уверен, что сегодня этот опыт необходимо сохранить и приумножить. Молодежи нужен личный пример тех, кто защищает Отечество. На заседании штаба уже прозвучали предложения разработать специальные курсы по методологии патриотического воспитания, которые смогут пройти и ветераны боевых действий.

«Окончив их, они смогут, к примеру, работать инструкторами в образовательных учреждениях. Говоря об укреплении работы с подрастающим поколением, эксперты обратили внимание на необходимость усиления работы со студенческой молодежью», — сообщил он.

Томская область разработает систему патриотического воспитания нового формата. Фото: "Единая Россия".

Представитель общественной организации «Волонтёры победы» Дмитрий Марущенко считает, что с патриотизма начинается активная гражданская позиция.

«Когда человек любит свою страну, свой регион и свой город, он стремится к тому, чтобы делать его лучше и принимать активное участие в его жизни. Только развивая патриотизм мы закладываем фундамент для развития в будущем», – сказал Марущенко.

Кравченко добавил, что в эффективность системы патриотического воспитания многое зависит от позиции региональных властей.

«Наши предложения уже сейчас слышат и активно прорабатывают. Мы планируем выйти с предложением создать Совет по патриотическому воспитанию при Губернаторе», – заключил Кравченко.

Общественники, занимающиеся патриотическим воспитанием молодежи, уже формировали пакет предложений в программу развития Томской области. Они направлены на поддержку волонтеров, укрепление деятельности поисковых отрядов и организацию тематических смен в детских лагерях. Озвучена и инициатива о создании учебника по краеведению: молодые томичи должны знать и гордиться историей своей малой Родины.

«Создание такого совета поможет систематизировать воспитательную деятельность, а также контролировать эффективность исполнения принимаемых решений», — прокомментировал Кравченко.