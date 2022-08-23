В Томском районе обнаружили труп мужчины

В Томском районе возле села Тимирязевское в 1 км от автозаправочной станции в сторону водозабора обнаружили труп мужчины. Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области.

В Томском районе возле села Тимирязевское в 1 км от автозаправочной станции в сторону водозабора обнаружили труп мужчины. На его теле были найдены повреждения в области груди, на правой ноге и гнилостными изменениями, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"На место для координации работы правоохранительных органов выехал исполняющий обязанности прокурора Томского района", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по предварительной информации, погибший является 50-летним жителем Томска, который пропал в августе этого года.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Установление обстоятельств произошедшего контролируется прокуратурой района.