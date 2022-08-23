В Томске усилили контроль за санитарной обработкой пассажирского транспорта

В Томске с середины августа усилили контроль за санитарной обработкой пассажирского транспорта. Фото: Андрей Матвеев

В Томске с середины августа усилили контроль за санитарной обработкой пассажирского транспорта. В ходе проверки специалисты обращают внимание на общее санитарное состояние салона транспорта, а также на наличие дезинфицирующих средств у диспетчеров и водителей, сообщает департамент городского хозяйства администрации Томска.

"За неделю сотрудники «Центра организации и контроля пассажироперевозок» провели контрольные мероприятия на 10 конечных остановках общественного транспорта, в рамках которых проверили санитарное состояние 56 автобусов и троллейбусов. Нарушений на маршрутах в ходе проверок не выявлено", - говорится в сообщении.

В департаменте рассказали, что уже уведомили исполнителей муниципальных контрактов и Трамвайно-троллейбусное управление о необходимости обязательного проведения ежедневной санитарной обработки специальными дезинфицирующими средствами салонов и кузовов транспортных средств, выпускаемых на линию.

Помимо этого, в городе продолжается дезинфекция мест общего пользования в многоквартирных домах. За выходные обработка прошла по 385 адресам. Специалисты обрабатывают входные группы, лестничные марши, почтовые ящики, кнопки лифтов и домофонов, поручни и подоконники антисептиками, безопасными для людей и домашних животных.