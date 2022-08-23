В Томской области этим летом более 4,5 тысяч подростков нашли себе работу

Более 4,5 тысяч подростков из Томской области смогли устроится на работу этим летом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 4,5 тысяч подростков из Томской области смогли устроится на работу этим летом. Несовершеннолетние занимаются уборкой и благоустройством территорий, детских площадок, озеленением придомовых участков и мелким ремонтом кабинетной мебели, сообщает пресс-служба областной администрации.

Также отмечается, что подростков на работу приняли организации бюджетной сферы и предприятия реального сектора экономики.

В администрации добавили, что в Северске сформированы бригады подсобных рабочих, где под руководством наставников работают подростки, состоящие на профилактическом учете, дети, находящиеся под опекой, дети из многодетных семей, дети-сироты, а также дети, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации.