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Общество23 августа 2022 4:40

В Томской области этим летом более 4,5 тысяч подростков нашли себе работу

Несовершеннолетние занимаются уборкой и благоустройством территорий, детских площадок, озеленением придомовых участков и мелким ремонтом кабинетной мебели
Ксения Высотина
Более 4,5 тысяч подростков из Томской области смогли устроится на работу этим летом.

Более 4,5 тысяч подростков из Томской области смогли устроится на работу этим летом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 4,5 тысяч подростков из Томской области смогли устроится на работу этим летом. Несовершеннолетние занимаются уборкой и благоустройством территорий, детских площадок, озеленением придомовых участков и мелким ремонтом кабинетной мебели, сообщает пресс-служба областной администрации.

Также отмечается, что подростков на работу приняли организации бюджетной сферы и предприятия реального сектора экономики.

В администрации добавили, что в Северске сформированы бригады подсобных рабочих, где под руководством наставников работают подростки, состоящие на профилактическом учете, дети, находящиеся под опекой, дети из многодетных семей, дети-сироты, а также дети, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации.