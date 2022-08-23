В Томске на выходные перекроют часть улицы Вершинина

В Томске на этих выходных перекроют часть улицы Вершинина. Фото: Ксения Высотина

В Томске на этих выходных перекроют часть улицы Вершинина. Перекрытие связано с работами ООО «Газпром» по строительству газопровода, сообщает пресс-служба мэрии.

"В период с 10.00 26 августа до 21.00 28 августа будет перекрыт участок ул. Вершинина от ул. Пирогова до ул. Учебная", - говорится в сообщении.

В администрации добавили, что движение транспорта будет осуществляться в соответствии со временными знаками дорожного движения.

Напомним, что ранее "КП-Томск" сообщала, как в Томске на месяц частично перекроют улицу Бородинская.