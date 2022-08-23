Пожарные спасли человека из горящего дома в Стрежевом.
Фото: Ксения Высотина
В Стрежевом 22 августа загорелась квартира в пятиэтажном двухподъездном доме, сообщение об этом поступило в МЧС в 11:33.
Отмечается, что возгорание произошло в однокомнатной квартире на втором этаже. В результате пожара обгорели вещи, закоптились стены. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.
Пожарные по лестничным маршам спасли одного человека.
Также в МЧС сообщили о предварительной причине пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.
В тушении были задействованы три единицы техники и девять человек.