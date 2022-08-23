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Происшествия23 августа 2022 3:43

Пожарные спасли человека из горящего дома в Стрежевом

Загорелась квартира на втором этаже
Екатерина Горникова
Пожарные спасли человека из горящего дома в Стрежевом.

Пожарные спасли человека из горящего дома в Стрежевом.

Фото: Ксения Высотина

В Стрежевом 22 августа загорелась квартира в пятиэтажном двухподъездном доме, сообщение об этом поступило в МЧС в 11:33.

Отмечается, что возгорание произошло в однокомнатной квартире на втором этаже. В результате пожара обгорели вещи, закоптились стены. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.

Пожарные по лестничным маршам спасли одного человека.

Также в МЧС сообщили о предварительной причине пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

В тушении были задействованы три единицы техники и девять человек.