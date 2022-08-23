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Общество23 августа 2022 3:41

Томичи стоят в пробках на Коммунальном мосту из-за небольшой ямы

По словам горожан, уже как две недели яму не могут залатать
Ксения Высотина
Автомобилисты Томска стоят в пробках на Коммунальном мосту из-за небольшой ямы. Фото: "Жизнь Томска"

Автомобилисты Томска стоят в пробках на Коммунальном мосту из-за небольшой ямы. Фото: "Жизнь Томска"

Автомобилисты Томска стоят в пробках на Коммунальном мосту из-за небольшой ямы. По словам горожан, уже как две недели яму не могут залатать.

"Уже вторую неделю левобережье стоит в пробке, из-за одной маленькой, но очень удачно расположенной ямы на мосту. Была новость, как кто-то попросил Мазура обратить внимание на похожую проблему и ее решили за полдня", - написал томич в паблике "Жизнь Томска".

Редакция "КП-Томск" направила запрос в мэрию, чтобы узнать сроки устранения ямы на Коммунальном мосту.

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