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Происшествия23 августа 2022 3:23

В Томске 23 августа эвакуировали людей из зданий суда

По словам очевидцев, пришло сообщение о минировании
Ксения Высотина
Фото: "Регион-70".

Фото: "Регион-70".

В Томске сегодня, 23 августа, эвакуировали люди из зданий Арбитражного суда и Мирового суда. По словам очевидцев, пришло сообщение о минировании, сообщение об этом появилось в паблике "Регион-70".

"Мировые судьи на Смирнова, заминировали, стоим час. Кинологи уже вышли, но никого не пускают. По нашей информации, Арбитражный суд Томской области на Кирова находится сейчас в такой же ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера, 22 августа, в Томске эвакуировали посетителей ТЦ "Изумрудный город".