Гости томского фестиваля «Праздник топора» познакомились с цифровыми сервисами «Ростелекома». Фото: «Ростелеком».

«Ростелеком» развернул интерактивную площадку на XIII Международном фестивале народных ремесел «Праздник топора», который проходил в сельском парке «Околица» под Томском. Все желающие могли поближе познакомится с такими услугами и сервисами компании, как интерактивное телевидение Wink, «Умный дом», «Видеонаблюдение», а также узнать о преимуществах скоростного интернета по технологии GPON («оптика в квартиру»).

Гости томского фестиваля «Праздник топора» познакомились с цифровыми сервисами «Ростелекома». Фото: «Ростелеком».

Сотрудники компании подготовили для детей и родителей развлекательную программу: игру с большими напольными пазлами, аквагрим, конкурсы и беспроигрышную лотерею с фирменными сувенирами. Атмосферу праздника также создавали яркие воздушные шары и пространство с мягкими пуфами для отдыха.

Также была организована демозона с установленным телевизором, где все желающие могли узнать о преимуществах интерактивного телевидения Wink. Участникам было предложено протестировать опцию «Управление просмотром»: поставить эфир на паузу, перемотать или записать материал. Кроме того, вместе с гостями консультанты испытали умную колонку Капсула с голосовым ассистентом Марусей от VK, которая с помощью голосовых команд включала фильмы, переключала каналы и меняла громкость.

Гости томского фестиваля «Праздник топора» познакомились с цифровыми сервисами «Ростелекома». Фото: «Ростелеком».

«“Праздник топора” действительно стал одним из брендов Томской области в сфере сохранения традиций сибирского деревянного зодчества. Мы уже не первый раз принимаем участие в фестивале и с радостью знакомим гостей с современными цифровыми решениями компании. Приятно, что нашу площадку посещали целыми семьями и проявляли неподдельный интерес к нашим услугам. Также мы помогли организаторам и предоставили дополнительный интернет-канал на скорости до 100 Мбит/с для главной сцены, где проходила вся официальная часть торжества. “Ростелеком” всегда готов обеспечить надежную связь на мероприятиях любого уровня», — поделился директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Праздник топора» ежегодно проходит во второй половине августа на территории парка «Околица» в селе Зоркальцево Томской области. В 2022 году в фестивале приняли участие мастера из 45 регионов России и десяти зарубежных стран, самая большая делегация была из Монголии. План состязаний включал конкурс среди резчиков по дереву и столяров, кузнецов и мастеров-керамистов. Для гостей парка была организована насыщенная программа: мастер-классы, дегустации продукции местных производителей, спортивные соревнования, театральные постановки, концерты.

Гости томского фестиваля «Праздник топора» познакомились с цифровыми сервисами «Ростелекома». Фото: «Ростелеком».

Подробнее об услугах компании можно узнать на сайте «Ростелекома» или по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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Томский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Томской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг.