В Томске инспекторы ДПС устроили погоню с мигалками за пьяным угонщиком

Пьяный томич угнал автомобиль и пытался скрыться от преследовавших его инспекторов ДПС, сообщает пресс-служба областного УМВЛ.

После непродолжительного преследования автомобиль блокировали в гаражном кооперативе. Однако водитель не собирался сдаваться и поехал задним ходом, врезался в патрульный автомобиль, после чего его задержали сотрудники ГИБДД.

Оказалось, что мужчина не имеет водительского удостоверения, так как ранее привлекался к административной ответственности за пьяную уезду.

В отношении водителя составили шесть административных материалов за нарушение ПДД, а также возбуждено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом». Также мужчину подозревают в угоне автомобиля, на котором он устроил гонки с полицией. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, автомобиль изъяли.