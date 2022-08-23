В Томске пропал 50-летний мужчина в сером пиджаке. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» просят томичей помочь в поисках 50-летнего Сергея Дмитрова.

«Помогите найти человека! Пропал Дмитров Сергей Анатольевич, 50 лет (1972 г.р.). С 10 августа 2022 года его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе поисковиков в социальной сети «ВКонтакте».

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы, серые глаза.

Был одет в серый пиджак, зеленую футболку, темно-синие джинсы, черные туфли.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят связаться с волонтерами по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).