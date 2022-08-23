Томичка отсудила 300 тысяч рублей после наезда маршрутки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томичка два года пыталась получить компенсацию за сломанную ногу, травмы она получила, когда выпала из автобуса и тот проехал по ней, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Во время судебного разбирательства было установлено, что летом 2020 года водитель ПАЗа начал движение от остановки с открытыми дверями, от чего женщина упала, а автобус наехал на нее. Томичка сломала левую ногу. Перенесла несколько операций, утратила возможность вести активную жизнь, последствия травмы сказываются на состоянии здоровья до сих пор.

За ДТП водителя маршрутки на полтора года лишили прав. Его работодатель посчитал, что сумма компенсации является завышенной, а водитель отметил, что женщина сама должна была более осмотрительно вести себя в сложившейся ситуации.

Однако суд встал на сторону пострадавшей и взыскал в пользу томички 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Судебное решение в законную силу не вступило.