В домах на семи улицах Томска 23 августа отключат свет. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томске во вторник, 23 августа, в домах, расположенных на семи улицах, произойдет плановое отключение электроэнергии.

Света не будет с 09:00 до 16:30:

пр-кт Фрунзе, 77, 77-б, 77/2;

ул. Герцена, 43;

ул. Киевская, 58, 58/1, 58/2;

пер. Нахимова, 10/2, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14/1, 21;

ул. Елизаровых, 51-53, 51-а, 53-а, 53/1, 53/2;

пос. Спутник, 13/2 стр.9, 15-19, 16-18, 17/1, 36-г, 41, 70/40;

ул. Крячкова Андрея, 17.

Также под отключение попадают дома, расположенные в селе Корнилово Томского района:

пер. Рыкуна, 1-а, 4;

ул. Солнечная (мкр.Зеленая долина), 1-3, 2-8, 7-17, 11/1, 12, 16-30, 21-23, 27-29;

ул. Степная (мкр.Зеленая долина), 2, 3-11, 6-16, 17-25, 24-30, 27-а, уч. 4, уч. 13;

ул. Ясная, уч. 8, уч. 14.