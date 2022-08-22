В домах на семи улицах Томска 23 августа отключат свет.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Томске во вторник, 23 августа, в домах, расположенных на семи улицах, произойдет плановое отключение электроэнергии.
Света не будет с 09:00 до 16:30:
пр-кт Фрунзе, 77, 77-б, 77/2;
ул. Герцена, 43;
ул. Киевская, 58, 58/1, 58/2;
пер. Нахимова, 10/2, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14/1, 21;
ул. Елизаровых, 51-53, 51-а, 53-а, 53/1, 53/2;
пос. Спутник, 13/2 стр.9, 15-19, 16-18, 17/1, 36-г, 41, 70/40;
ул. Крячкова Андрея, 17.
Также под отключение попадают дома, расположенные в селе Корнилово Томского района:
пер. Рыкуна, 1-а, 4;
ул. Солнечная (мкр.Зеленая долина), 1-3, 2-8, 7-17, 11/1, 12, 16-30, 21-23, 27-29;
ул. Степная (мкр.Зеленая долина), 2, 3-11, 6-16, 17-25, 24-30, 27-а, уч. 4, уч. 13;
ул. Ясная, уч. 8, уч. 14.