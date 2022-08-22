Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 августа 2022 14:09

Суд отправил замглавы Томского района Дениса Празукина под домашний арест

Чиновнику изменили меру пресечения
Екатерина Горникова
Суд отправил замглавы Томского района Дениса Празукина под домашний арест.

Суд отправил замглавы Томского района Дениса Празукина под домашний арест.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томский областной суд изменил меру пресечения Денису Празукину и отправил его под домашний арест, сообщает телеграмм-канал «Милый Томск»

«Исходя из представленных материалов суд вышестоящей инстанции в пределах своих полномочий принял решение об изменении меры пресечения», — говорится в сообщении.

Напомним, Празукина задержали силовики в начале августа 2022 года, его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве школы в селе Корнилово Томского района.