Суд отправил замглавы Томского района Дениса Празукина под домашний арест. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томский областной суд изменил меру пресечения Денису Празукину и отправил его под домашний арест, сообщает телеграмм-канал «Милый Томск»

«Исходя из представленных материалов суд вышестоящей инстанции в пределах своих полномочий принял решение об изменении меры пресечения», — говорится в сообщении.

Напомним, Празукина задержали силовики в начале августа 2022 года, его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве школы в селе Корнилово Томского района.