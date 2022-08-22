Врио губернатора Томской области Владимир Мазур поднял флаг России вместе с молодежью

Фото: пресс-служба администрации Томской области.

Сегодня, 22 августа, в День государственного флага Российской Федерации, врио губернатора Томской области Владимир Мазур вместе с молодежью поднял российский триколор 12х8 метров на главном флагштоке Томска, сообщает пресс-служба областной администрации.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие активисты и студенты, представители различных движений.

Глава региона поздравил жителей Томской области с государственным праздником, пожелав уверенно идти в новый день к новым достижениям, и отметил, что каждый цвет флага символизирует качества, которые во все времена помогают побеждать и двигаться вперед, – это сила, вера, благородство, смелость и любовь к Родине.